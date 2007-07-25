Юсупов Гали Гибатович
Место рождения
Дата рождения01.01.1933
Дата смерти25.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
Отец: Юсупов Гибат Хабибулич
Мать: Юсупова ?
Рождение ребёнка
06.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1962
Сын: Юсупов Гаян Галиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1965
Сын: Юсупов Флюр Галиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима Галиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно