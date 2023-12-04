Константинов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Военная служба
1939
Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Воинское звание красноармеец
Военная служба
1939
служил в полку тяжелой артиллерии
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
неизвестно, пропал без вести