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Константинов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Константинов Александр Семенович

Мать: Константинова Наталья Ивановна

Военная служба
1939
Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Воинское звание красноармеец
Военная служба
1939
служил в полку тяжелой артиллерии
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
неизвестно, пропал без вести
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