Шандорина (Фокеева) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шандорина (Фокеева) Надежда Петровна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фокеев Петр

Мать: Фокеева Акулина

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
07.06.1899

Муж: Шандорин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
09.10.1900

Дочь: Шкредова (Шандорина) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1903

Дочь: (Шандорин) Нина

Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Дочь: (Шандорина) Александра

Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1905

Дочь: (Шандорина) Зинаида

Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шандорин Алексей

Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Шандорина) Нина

Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шандорин Николай

Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шандорин Александр

Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович

Работа или профессия
С 1927
Пенза, город Пенза, Пензенская область
членом Президиума Пензенского Городского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов
Смерть
1956

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