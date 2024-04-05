Шандорина (Фокеева) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Фокеев Петр
Мать: Фокеева Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
07.06.1899
Рождение ребёнка
09.10.1900
Дочь: Шкредова (Шандорина) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1903
Дочь: (Шандорин) Нина
Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1904
Дочь: (Шандорина) Александра
Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1905
Дочь: (Шандорина) Зинаида
Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шандорин Алексей
Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Шандорина) Нина
Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шандорин Николай
Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шандорин Александр
Отец ребёнка: Шандорин Николай Михайлович
Работа или профессия
С 1927
членом Президиума Пензенского Городского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов
Смерть
1956