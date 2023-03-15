Целиков Иван (Иоанн) Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1903
Дата смерти05.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903
Отец: Аким (Иоаким) Авраамов
Мать: Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1931
Мать ребёнка: Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
01.06.1935
Сын: Целиков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна
Смерть
05.09.1942