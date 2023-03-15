Целиков Иван (Иоанн) Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Иван (Иоанн) Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1903

Дата смерти

05.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903

Отец: Аким (Иоаким) Авраамов

Мать: Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1931

Сын: Целиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
01.06.1935

Сын: Целиков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна

Смерть
05.09.1942

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