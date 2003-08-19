Шехова Аминет Аслановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1928
Дата смерти19.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1948
Дочь: Шехова Алла Николаевна
Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович
Рождение ребёнка
14.08.1949
Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович
Рождение ребёнка
19.06.1959
Дочь: Намитокова Саида Николаевна
Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Агирова Нафисет Николаевна
Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехова Бэлла Николаевна
Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2003