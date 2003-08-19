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Шехова Аминет Аслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1928

Дата смерти

19.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1948

Дочь: Шехова Алла Николаевна

Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Шехов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович

Рождение ребёнка
19.06.1959

Дочь: Намитокова Саида Николаевна

Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович

Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Агирова Нафисет Николаевна

Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шехова Бэлла Николаевна

Отец ребёнка: Шехов Николай Эдикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехов Николай Эдикович

Смерть
19.08.2003
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