Ельчин Леонид Афанасиевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1937
Дата смерти19.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1937
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1981
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.01.2013
Причина смерти: Болезнь