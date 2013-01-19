Ельчин Леонид Афанасиевич 04.04.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ельчин Леонид Афанасиевич

Место рождения

Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.04.1937

Дата смерти

19.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1937

Отец: Ельчин Афанасий Васильевич

Мать: Ельчина (Носкова) Матрёна Ивановна

Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1981

Жена: скрыто настройками приватности

Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.01.2013
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь

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