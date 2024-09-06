Хромова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хромов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Хромов Петр Иванович
Отец ребёнка: Хромов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Сафошкина (Хромова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Хромов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Гребенкина (Хромова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Хромов Иван Петрович
Смерть
1999