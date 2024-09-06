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Хромова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Хромов Петр Иванович

Отец ребёнка: Хромов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Сафошкина (Хромова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Хромов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Гребенкина (Хромова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Хромов Иван Петрович

Смерть
1999

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