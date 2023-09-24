Морозов Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.2014
Дочь: Морозова Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Сторожева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
15.06.2016
Дочь: Морозова Василиса Игоревна
Мать ребёнка: Сторожева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
25.05.2023
Мать ребёнка: Сторожева Александра Константиновна