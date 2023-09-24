Морозов Игорь Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Игорь Анатольевич

Морозов Игорь Анатольевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сторожева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
08.02.2014

Дочь: Морозова Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Сторожева Александра Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.06.2016

Дочь: Морозова Василиса Игоревна

Мать ребёнка: Сторожева Александра Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.05.2023

Сын: Морозов Захар Игоревич

Мать ребёнка: Сторожева Александра Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.