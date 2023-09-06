Панкова (Бахарева) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1913
Дата смерти27.04.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.01.1936
Дочь: Гордиенко (Панкова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.09.1941
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1944
Дочь: Сырмолотова (Панкова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.09.1950
Дочь: Силявко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Смерть
27.04.1989