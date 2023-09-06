Панкова (Бахарева) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Бахарева) Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1913

Дата смерти

27.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
05.01.1936

Дочь: Гордиенко (Панкова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.09.1941

Сын: Панков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1944

Дочь: Сырмолотова (Панкова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
10.09.1950

Дочь: Силявко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Смерть
27.04.1989

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