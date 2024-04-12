Безчастная (Преображенская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безчастная (Преображенская) Анна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

24.12.1882

Дата смерти

11.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1882

Отец: Преображенский Александр

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
1904

Муж: Бесчастный/безчастный Стефан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан

Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Бесчастный Павел

Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан

Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан

Рождение ребёнка
14.03.1915

Сын: Бесчастный Дмитрий

Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1922

Дочь: Михина Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан

Место жительства
1945
Елец, город Елец, Липецкая область
из-за разрушения дома в Воронеже
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
из ст. Кубанская семья переехала в Воронеж
Смерть
11.02.1956
Химки, Химки, Московская область
Похороны
Неизвестно
Новолужинское кладбище
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