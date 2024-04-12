Безчастная (Преображенская) Анна
Место рождения
Дата рождения24.12.1882
Дата смерти11.02.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1882
Отец: Преображенский Александр
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
03.02.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан
Рождение ребёнка
26.01.1910
Сын: Бесчастный Павел
Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан
Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан
Рождение ребёнка
14.03.1915
Сын: Бесчастный Дмитрий
Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан
Рождение ребёнка
24.07.1922
Дочь: Михина Ольга Стефановна
Отец ребёнка: Бесчастный/безчастный Стефан
Место жительства
1945
Елец, город Елец, Липецкая область
из-за разрушения дома в Воронеже
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
из ст. Кубанская семья переехала в Воронеж
Смерть
11.02.1956
Химки, Химки, Московская область
Похороны
Неизвестно
Новолужинское кладбище