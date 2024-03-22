Родионова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротина (Родионова) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Родионов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежанкина (Родионова) Алла Николаевна
Отец ребёнка: Родионов Николай Васильевич
Бракосочетание
18.06.1938
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно