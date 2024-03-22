Родионова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротина (Родионова) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Родионов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежанкина (Родионова) Алла Николаевна

Отец ребёнка: Родионов Николай Васильевич

Бракосочетание
18.06.1938

Муж: Родионов Николай Васильевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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