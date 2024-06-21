Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Екатерина
Отец ребёнка: Попов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Прасковья
Отец ребёнка: Попов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Александра
Отец ребёнка: Попов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Николай
Отец ребёнка: Попов Фёдор
Рождение ребёнка
24.11.1911
Дочь: Аносова (Попова) Евдокия
Отец ребёнка: Попов Фёдор
Смерть
Неизвестно