Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Екатерина

Отец ребёнка: Попов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Прасковья

Отец ребёнка: Попов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Александра

Отец ребёнка: Попов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай

Отец ребёнка: Попов Фёдор

Рождение ребёнка
24.11.1911

Дочь: Аносова (Попова) Евдокия

Отец ребёнка: Попов Фёдор

Смерть
Неизвестно

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