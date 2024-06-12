Гуцул Василий Сервилионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.2015
Дочь: Гуцул Ева Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности