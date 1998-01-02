Булина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1926

Дата смерти

02.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926

Отец: Булин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1948

Сын: Соколов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
24.05.1950

Дочь: Соколова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Григорьевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
02.01.1998

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