Булина Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1926
Дата смерти02.01.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926
Отец: Булин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1948
Сын: Соколов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
24.05.1950
Дочь: Соколова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Григорьевич
Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
02.01.1998