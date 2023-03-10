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Ермаков Петр Павлович
Ермаков Петр Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Пол
Мужской
Отец
Ермаков Павел Матвеевич
1864 г.р.
Мать
(Ермакова) Аграфена Дмитриевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Ермаков Павел Матвеевич
Мать:
Аграфена Дмитриевна
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