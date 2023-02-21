Зайнутдинова (Закирова) Инга Фавзиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнутдинова (Закирова) Инга Фавзиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.07.2007

Муж: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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Рождение ребёнка
29.12.2012

Сын: Зайнутдинов Тимур Рустамович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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