Зайнутдинова (Закирова) Инга Фавзиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.07.2007
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
29.12.2012
Сын: Зайнутдинов Тимур Рустамович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности