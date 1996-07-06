Сутягин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения12.07.1929
Дата смерти06.07.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929
Отец: Сутягин Иван Егорович
Мать: Сутягина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
20.01.1957
Мать ребёнка: Сутягина Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сутягина Нина Алексеевна
Смерть
06.07.1996
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Рак легких