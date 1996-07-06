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Сутягин Павел Иванович

Место рождения

Малая Уча, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.07.1929

Дата смерти

06.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929

Отец: Сутягин Иван Егорович

Мать: Сутягина Мария Федоровна

Малая Уча, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1957

Сын: Сутягин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Сутягина Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутягина Нина Алексеевна

Смерть
06.07.1996
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Рак легких
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