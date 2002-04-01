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Калиш Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1924

Дата смерти

01.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924

Отец: Калиш Василий Андронович

Мать: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калиш) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Калиш (Иванова) Ксения Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калиш (Иванова) Ксения Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Мария Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Налобиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1950

Дочь: Богданова (Колесникова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Мария Мироновна

Рождение ребёнка
21.10.1955

Сын: Калиш Александр Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Мария Мироновна

Рождение ребёнка
15.02.1960

Дочь: Судницына (Калиш) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Мария Мироновна

Смерть
01.04.2002

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