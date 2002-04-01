Калиш Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1924
Дата смерти01.04.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калиш) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Калиш (Иванова) Ксения Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Налобиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1950
Дочь: Богданова (Колесникова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Мария Мироновна
Рождение ребёнка
21.10.1955
Мать ребёнка: Колесникова Мария Мироновна
Рождение ребёнка
15.02.1960
Дочь: Судницына (Калиш) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Мария Мироновна
Смерть
01.04.2002