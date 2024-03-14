Тышлек Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1891

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филиповна

Рождение ребёнка
06.03.1920

Сын: Тышлек Сергей Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Тышлек Вера Федоровна

Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Любовь Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тышлек Софья Федоровна

Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тышлек Михаил Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тышлек Порфирий Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна

Смерть
1937
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