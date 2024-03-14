Тышлек Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1891
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филиповна
Рождение ребёнка
06.03.1920
Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Тышлек Вера Федоровна
Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тышлек Софья Федоровна
Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тышлек Порфирий Федорович
Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфирьевна
Смерть
1937