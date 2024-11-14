Алёхина Зинаида Ефремовна 08.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Алёхина Зинаида Ефремовна

Автор
АМ
Медведева А.

женский, родилась 08.06.1936, Моховое, Покровский муниципальный район, Орловская область

умерла Неизвестно

Супруги
Паршин Анатолий Михайлович02.12.1941 г.р.
Дети
Паршина Светлана Анатольевна27.09.1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Моховое, Покровский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1965

Дочь: Паршина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Паршин Анатолий Михайлович

Городище

Смерть
Неизвестно

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