Алёхина Зинаида Ефремовна
женский, родилась 08.06.1936, Моховое, Покровский муниципальный район, Орловская область
умерла Неизвестно
Супруги
Паршин Анатолий Михайлович02.12.1941 г.р.
Дети
Паршина Светлана Анатольевна27.09.1965 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Моховое, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1965
Дочь: Паршина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Паршин Анатолий Михайлович
Городище
Смерть
Неизвестно