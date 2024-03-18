Рыбин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1981

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1981

Отец: Рыбин Михаил Юрьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.2003

Дочь: Рыбина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2009

Дочь: Рыбина Алиса Михайловна

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Рождение ребёнка
22.05.2017

Сын: Рыбин Демьян Михайлович

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