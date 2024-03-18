Рыбин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1981
Отец: Рыбин Михаил Юрьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.2003
Дочь: Рыбина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2009
Дочь: Рыбина Алиса Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности