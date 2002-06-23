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Боровская Нина Васильевна
Боровская Нина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1916
Дата смерти
23.06.2002
Пол
Женский
Отец
Боровской Василий
Мать
-
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1916
Отец:
Боровской Василий
Мать:
-
Смерть
23.06.2002
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