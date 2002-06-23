Боровская Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровская Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1916

Дата смерти

23.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1916

Отец: Боровской Василий

Мать: -

Смерть
23.06.2002
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