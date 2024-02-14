Муравьев Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Андрей Михайлович

Место рождения

г. Иркутск

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Муравьев Михаил Иванович

Мать: Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Муравьев Андрей Михайлович мл. сержант В архив Дата рождения __.__.1924 Место призыва Иркутский ГВК, Иркутская обл., г. Иркутск Посмотреть на карте Воинская часть 72 мор. бр. ( 72 мор. бр. ) Дата пост... Показать все
Смерть
Неизвестно

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