Муравьев Андрей Михайлович
Место рожденияг. Иркутск
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Муравьев Михаил Иванович
Мать: Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Муравьев Андрей Михайлович мл. сержант В архив Дата рождения __.__.1924 Место призыва Иркутский ГВК, Иркутская обл., г. Иркутск Посмотреть на карте Воинская часть 72 мор. бр. ( 72 мор. бр. ) Дата пост... Показать все
Смерть
Неизвестно