Жбанова (Сёмина) Прасковья
Место рожденияс. Кужендеево ардатовский район Горьковская обл.Россия
Дата рождения20.05.1922
Дата смерти14.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922
Отец: Сёмин Пётр
Мать: Сёмина Мария
с. Кужендеево ардатовский район Горьковская обл.Россия
Рождение ребёнка
11.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жбанов Иван
п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Бракосочетание
28.09.1960
Муж: Жбанов Иван
с. Дубовка Ардатовский район Горьковская обл.
Смерть
14.08.1977
г. Кулебаки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Кулебаки