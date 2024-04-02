Жбанова (Сёмина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жбанова (Сёмина) Прасковья

Место рождения

с. Кужендеево ардатовский район Горьковская обл.Россия

Дата рождения

20.05.1922

Дата смерти

14.08.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922

Отец: Сёмин Пётр

Мать: Сёмина Мария

с. Кужендеево ардатовский район Горьковская обл.Россия
Рождение ребёнка
11.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жбанов Иван

п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Бракосочетание
28.09.1960

Муж: Жбанов Иван

с. Дубовка Ардатовский район Горьковская обл.
Смерть
14.08.1977
г. Кулебаки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Кулебаки
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