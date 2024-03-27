Гараева (Сибгатуллина) Каусария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева (Сибгатуллина) Каусария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Рашит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Рашит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Рашит

Рождение ребёнка
20.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Рашит

Смерть
2020

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