Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1697 ст.
Сын: Никита Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Семенович
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тит Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Семенович
Смерть
Неизвестно