Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697 ст.

Сын: Никита Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Семенович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тит Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Семенович

Смерть
Неизвестно
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