Купленая Доминика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленая Доминика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1882

Сын: Купленый Михаил

Отец ребёнка: Купленый Яким

Рождение ребёнка
23.11.1884

Сын: Купленый Митрофан

Отец ребёнка: Купленый Яким

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Терещенко (Купленая) Марфа

Отец ребёнка: Купленый Яким

Рождение ребёнка
10.02.1893

Сын: Купленый Прохор

Отец ребёнка: Купленый Яким

Рождение ребёнка
1896

Сын: Купленый Леонтий

Отец ребёнка: Купленый Яким

Рождение ребёнка
30.04.1901

Сын: Купленый Тимофей

Отец ребёнка: Купленый Яким

Смерть
Неизвестно

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