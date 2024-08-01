Купленая Доминика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1882
Сын: Купленый Михаил
Отец ребёнка: Купленый Яким
Рождение ребёнка
23.11.1884
Сын: Купленый Митрофан
Отец ребёнка: Купленый Яким
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Терещенко (Купленая) Марфа
Отец ребёнка: Купленый Яким
Рождение ребёнка
10.02.1893
Сын: Купленый Прохор
Отец ребёнка: Купленый Яким
Рождение ребёнка
1896
Сын: Купленый Леонтий
Отец ребёнка: Купленый Яким
Рождение ребёнка
30.04.1901
Сын: Купленый Тимофей
Отец ребёнка: Купленый Яким
Смерть
Неизвестно