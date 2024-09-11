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Дубровский Василий Васильевич

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.12.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1863 ст.

Отец: Дубровский Василий Иванович

Мать: Дубровская Надежда Кузминична

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 69. 22 декабря 1863 г. рожден , крещен 23. Василий. Села Верх-не-Почитанского крестьянин Василий Иванов Дубровский и законная жена его Надежда Козьмина оба православные ГАКемО Ф. 60 Оп. 2 Д. 9 с. 1... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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