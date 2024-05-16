Агрипина Григорьевна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агрипина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захливный Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Захливная Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Захливный Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Захливный Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Захливный Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Захливный Савва Афанасьевич

Отец ребёнка: Захливный Афанасий Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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