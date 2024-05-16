Агрипина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Захливная Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Захливный Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Захливный Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Захливный Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Захливный Савва Афанасьевич
Отец ребёнка: Захливный Афанасий Терентьевич
Смерть
Неизвестно