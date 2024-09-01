Макаркин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.03.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаркина Любовь
Мать ребёнка: Баринова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Александра
Рождение ребёнка
06.11.1926
Сын: Макаркин Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Баринова Александра
Смерть
16.03.1975
Омск, город Омск, Омская область