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Макаркин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаркина Любовь

Мать ребёнка: Баринова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Александра

Рождение ребёнка
06.11.1926

Сын: Макаркин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Баринова Александра

Смерть
16.03.1975
Омск, город Омск, Омская область

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