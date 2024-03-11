Сулименко Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Саввина Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулименко Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасечных Василиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петренко Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулименко Мефодий Фёдорович
Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно