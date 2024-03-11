Сулименко Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулименко Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Саввина Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулименко Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулименко Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасечных Василиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулименко Мефодий Фёдорович

Мать ребёнка: Сулименко Меланья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулименко Меланья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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