Мухтарова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишакова Вера Исхаковна
Отец ребёнка: Мухтаров Исхак ( Михаил)
Рождение ребёнка
13.09.1948
Сын: Мухтаров Виктор Исхакович
Отец ребёнка: Мухтаров Исхак ( Михаил)
Смерть
Неизвестно