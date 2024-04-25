Мурзина Улита Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Мурзин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мурзин Иван Алексеев
Отец ребёнка: Мурзин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Мурзина) Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Мурзин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Мурзина) Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Мурзин Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно