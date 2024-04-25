Мурзина Улита Яковлева 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина Улита Яковлева

Мурзина Улита Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мурзина Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Мурзин Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Мурзин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Мурзин Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Мурзина) Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Мурзин Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Мурзина) Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Мурзин Алексей Федоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.