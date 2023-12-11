Карандей Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карандей Галина Михайловна
Красноармейское, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно