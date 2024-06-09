Мокина Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1945

Отец: Мокин Дмитрий Архипович

Мать: Евдокимова Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
06.06.1970

Дочь: Зезюлина Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Зезюлин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
25.10.1977

Дочь: Зезюлина Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Зезюлин Анатолий Васильевич

Монгохто, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

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