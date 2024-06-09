Мокина Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1945
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1945
Отец: Мокин Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
06.06.1970
Дочь: Зезюлина Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Зезюлин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1977
Дочь: Зезюлина Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Зезюлин Анатолий Васильевич
Монгохто, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край