Панюшева Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1902
Дата смерти30.12.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1902
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшева Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панюшев Александр Семенович
Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович
Рождение ребёнка
22.05.1928
Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович
Рождение ребёнка
08.12.1936
Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович
Смерть
30.12.1982