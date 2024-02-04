Панюшева Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшева Анна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1902

Дата смерти

30.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1902

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшева Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панюшев Александр Семенович

Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович

Рождение ребёнка
22.05.1928

Сын: Панюшев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович

Рождение ребёнка
08.12.1936

Сын: Панюшев Виктор Семенович

Отец ребёнка: Панюшев Семён Емельянович

Смерть
30.12.1982

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