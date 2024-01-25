Бородина -- Дарья Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1895
Сын: Бородин Петр Илларионович
Отец ребёнка: Бородин Илларион Константинович
Рождение ребёнка
26.10.1901
Сын: Бородин Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Бородин Илларион Константинович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно