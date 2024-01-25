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Бородина -- Дарья Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1895

Сын: Бородин Петр Илларионович

Отец ребёнка: Бородин Илларион Константинович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Бородин Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Бородин Илларион Константинович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Илларион Константинович

Смерть
Неизвестно
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