Гулый Феодосий Евтихеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулый Феодосий Евтихеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Гулый Евтихий Козьмин

Мать: Гулий Улияна

Смерть
1822
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