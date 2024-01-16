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Гулый Феодосий Евтихеев
Гулый Феодосий Евтихеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1802
Дата смерти
1822
Пол
Мужской
Отец
Гулый Евтихий Козьмин
1771 г.р.
Мать
Гулий Улияна
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Гулый Евтихий Козьмин
Мать:
Гулий Улияна
Смерть
1822
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