Иванова Гурьянова Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1941
Дата смерти31.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1941
Отец: Гурьянов Егор
Мать: Данилова Мария
Рождение ребёнка
19.01.1961
Сын: Иванов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Вастльевич
Рождение ребёнка
31.01.1968
Сын: Иванов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Вастльевич
Смерть
31.01.2023