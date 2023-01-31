Иванова Гурьянова Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Гурьянова Нина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1941

Дата смерти

31.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1941

Отец: Гурьянов Егор

Мать: Данилова Мария

Рождение ребёнка
19.01.1961

Сын: Иванов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Вастльевич

Рождение ребёнка
31.01.1968

Сын: Иванов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Вастльевич

Смерть
31.01.2023

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