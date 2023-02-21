Тяжельников Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1919
Дочь: Тяжельникова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Тяжельникова Феоктиста Терентьевна
Место жительства
До 1920
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Мещанин города Барнаул Алтайской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно