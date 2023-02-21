Тяжельников Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяжельников Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1919

Дочь: Тяжельникова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Тяжельникова Феоктиста Терентьевна

Место жительства
До 1920
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Мещанин города Барнаул Алтайской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тяжельникова Феоктиста Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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