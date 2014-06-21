Эпов Александр Викторович
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.03.1963
Дата смерти21.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1963
Отец: Эпов Виктор Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.06.2014