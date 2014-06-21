Эпов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Александр Викторович

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.03.1963

Дата смерти

21.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1963

Отец: Эпов Виктор Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.06.2014

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