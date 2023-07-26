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Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Лапшин Василий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Ульяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иулиания Емельяновна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Лапшина) Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: Лапшина Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Лапшина) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Лапшина Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.10.1911

Сын: ЛапшинСынПодВопросом Александр Егорович

Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: ЛапшинСынПодВопросом Алексей Егорович

Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: (Лапшина) Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1917

Дочь: (Лапшина) Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1917

Сын: Лапшин Иоанн Георгиевич

Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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