Лапшин Егор?Георгий? Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Лапшин Василий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулиания Емельяновна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Лапшина) Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: Лапшина Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Лапшина) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Лапшина Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.10.1911
Сын: ЛапшинСынПодВопросом Александр Егорович
Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна
Рождение ребёнка
17.03.1913
Сын: ЛапшинСынПодВопросом Алексей Егорович
Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: (Лапшина) Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна
Рождение ребёнка
22.08.1917
Дочь: (Лапшина) Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна
Рождение ребёнка
22.08.1917
Мать ребёнка: Иулиания Емельяновна
Смерть
Неизвестно