Новиков Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияТверская область, Кашинский район, деревня Алпатово
Дата рождения29.08.1919
Дата смерти02.02.1980
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1919
Тверская область, Кашинский район, деревня Алпатово
Рождение ребёнка
15.04.1963
Дочь: Новикова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Горланова Анна Сергеевна
Тверская обл, Кашинский район, деревня Кудрино
Смерть
02.02.1980