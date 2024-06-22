Новиков Дмитрий Тимофеевич 29.08.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Тверская область, Кашинский район, деревня Алпатово

Дата рождения

29.08.1919

Дата смерти

02.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1919

Отец: Новиков Тимофей Дмитриевич

Мать: Манистова Марья Ивановна

Тверская область, Кашинский район, деревня Алпатово
Рождение ребёнка
15.04.1963

Дочь: Новикова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Горланова Анна Сергеевна

Тверская обл, Кашинский район, деревня Кудрино
Смерть
02.02.1980

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