Кривова Мурзова Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривова Мурзова Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1940

Отец: Кривов Александр Феофанович

Мать: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Мурзов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Борисович

Отец ребёнка: Мурзов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий Борисович

Отец ребёнка: Мурзов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Мурзов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзов Борис

Смерть
Неизвестно
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