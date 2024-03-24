Кривова Мурзова Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Мурзов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Борисович
Отец ребёнка: Мурзов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий Борисович
Отец ребёнка: Мурзов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Мурзов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзов Борис
Смерть
Неизвестно