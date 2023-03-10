Масленникова Александра Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Александра Селиверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силивёрст

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.07.1898

Сын: Масленников Николай Иванович

Отец ребёнка: Масленников Иван Антонович

Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Вокопьянц Мария Ивановна

Отец ребёнка: Масленников Иван Антонович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
В метрической церкви Духосошественской церкви г.Саратова за 1903 год имеется актовая запись за номером 195 о рождении у Саратовского мещанина Иоанна Антониева Масленникова и законной его жены Александ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Масленников Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Иван Антонович

Смерть
1958
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