Derksen (Dirksen, Doerksen, Duerksen) (Günter (Guenther, Ginter)) Maria A D
женский, родилась 02.10.1900, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 19.10.2000, Winnipeg, Manitoba, Canada
ОтецGünter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R15.02.1863 г.р.
МатьGünter (Guenther, Ginter) (Dyck (Dick, Dück (Dueck)) Katharina A L23.12.1868 г.р.
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Рождение
02.10.1900
Отец: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Мать: Günter (Guenther, Ginter) (Dyck (Dick, Dück (Dueck)) Katharina A L
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
19.10.2000
Winnipeg, Manitoba, Canada