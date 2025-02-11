Derksen (Dirksen, Doerksen, Duerksen) (Günter (Guenther, Ginter)) Maria A D 02.10.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Derksen (Dirksen, Doerksen, Duerksen) (Günter (Guenther, Ginter)) Maria A D

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.10.1900, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 19.10.2000, Winnipeg, Manitoba, Canada

Отец
Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R15.02.1863 г.р.
Мать
Günter (Guenther, Ginter) (Dyck (Dick, Dück (Dueck)) Katharina A L23.12.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1900

Отец: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Мать: Günter (Guenther, Ginter) (Dyck (Dick, Dück (Dueck)) Katharina A L

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
19.10.2000
Winnipeg, Manitoba, Canada

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