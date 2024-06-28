Малютина Христина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Христина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.01.1886 ст.

Сын: Малютин Прокопий Прокопьевич

Отец ребёнка: Малютин Прокопий Яковлевич

Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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