Мякотникова (Скворцова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотникова (Скворцова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1864 и 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1865 ст.

Отец: Скворцов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1884 ст.

Муж: Мякотников Панфил Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.07.1894 ст.

Дочь: Анна Панфиловна

Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Дочь: Марфа Панфиловна

Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.08.1897 ст.

Дочь: Васса Панфиловна

Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.04.1900 ст.

Дочь: Александра Панфиловна

Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.

Сын: Мякотников Петр Панфилович

Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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