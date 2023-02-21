Мякотникова (Скворцова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1864 и 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1865 ст.
Отец: Скворцов Иван
Бракосочетание
26.08.1884 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1894 ст.
Дочь: Анна Панфиловна
Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Дочь: Марфа Панфиловна
Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1897 ст.
Дочь: Васса Панфиловна
Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1900 ст.
Дочь: Александра Панфиловна
Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Сын: Мякотников Петр Панфилович
Отец ребёнка: Мякотников Панфил Иванович
Смерть
Неизвестно