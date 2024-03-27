Абсалямов Саяфутдин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абсалямов ?
Рождение ребёнка
26.11.1898
Сын: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович
Мать ребёнка: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова Файза Саяфутдиновна
Мать ребёнка: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абсалямов Ахмат Саяфутдинович
Мать ребёнка: Абсалямова ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно