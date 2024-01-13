Комбаков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комбаков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.?

Сын: Комбаков Юрий Степанович

Мать ребёнка: Комбакова Евдокия

Борискино-Игар, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комбаков Василий

Мать ребёнка: Комбакова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комбакова Таисия

Мать ребёнка: Комбакова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комбакова Елизавета

Мать ребёнка: Комбакова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Роза Степановна

Мать ребёнка: Комбакова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комбакова Марфа

Смерть
Неизвестно
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