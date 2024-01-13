Комбаков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.?
Мать ребёнка: Комбакова Евдокия
Борискино-Игар, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комбаков Василий
Мать ребёнка: Комбакова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комбакова Таисия
Мать ребёнка: Комбакова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комбакова Елизавета
Мать ребёнка: Комбакова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Роза Степановна
Мать ребёнка: Комбакова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комбакова Марфа
Смерть
Неизвестно